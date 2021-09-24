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Şişli’de ürküten olay! Ölü kediyi boyayıp camına astı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Şişli’de ürküten olay! Ölü kediyi boyayıp camına astı

İstanbul Şişli’de, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kadın, evinin pencere demirlerine boyanmış kedi cesedi astı. Durum karşısında tedirginlik yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine kadın, gözaltına alındı.

Olay, İstanbul'un Şişli ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Değirmen Sokak'ta yaşandı.

İddialara göre, çocukluğunda Kurtuluş'ta yaşayan 46 yaşındaki Kader K. bir müddet önce babasından kalan boş eve geldi. Önce evin cam ve çerçevelerine kıran kadın, bazı eşyaları da dışarı attı.

KEDİ CESETLERİNİ RENK RENK BOYAYIP ASTI

Kader K.'nın evinin penceresinde farklı zamanlarda sarıya ve pembeye boyanmış ölü kediler olduğunu görenler büyük şok yaşadı.

Kadının tedavi edilmesi için imza toplayarak yetkililere haber verildi. Kader K. polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kader K'nın ölü kediyi boyadıktan sonra pencere demirlerine asması cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde kadının ölmüş kediyi boyadıktan sonra pencereye asması yer aldı.

"KEDİYİ BOYAYIP BANTLADIKTAN SONRA…"

Mahalle sakini Yunus Arı, "Yaşlı bir kadın var. Arada buraya gelerek kediyi boyayıp bantladıktan sonra pencereye asıyor. Mahalleli olarak tedirginiz. Polise haber verdik" dedi.


Diğer mahalle sakini İlkay Karaküçük, "Mahalleli olarak çok başvuran oldu. Kadın gözaltına alınmış. Sokağa rahatsızlık veriyordu. Ama bir hastalığı var mı yok mu bilmiyorum. Burada insanlara bağırıp sataşıyordu. İnsanlara zarar veriyordu. Bir gün ölü kediyi boyayıp şuraya asmıştı. Burası bayağıdır kullanılmayan bir yer. Kediyi kendisi öldürmemiş. İçeride ölü olarak bulmuş" diye konuştu.

Ölü kediyi boyayıp pencereye astı ÖLÜ KEDİYİ BOYAYIP PENCEREYE ASTI

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