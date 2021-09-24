Diyanet Cuma hutbesi 24 Eylül 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Arapça-Türkçe tam metni...
Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma namazının özelliklerinden birisi de farz namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Cuma hutbesinde bu haftanın konusu merak ediliyordu. Diyanet'in yaptığı açıklama ile birlikte 24 Eylül tarihli hutbenin konusu belli oldu. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 24 Eylül 2021 Cuma Hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...
Cuma hutbesi konusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet 24 Eylül 2021 Cuma hutbesi içeriğini paylaştı. Bu haftaki Cuma hutbesini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. 24 Eylül Cuma hutbesi tam metnine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 24 Eylül 2021 Cuma Hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...
24 EYLÜL CUMA HUTBESİ
24 Eylül tarihli Cuma hutbesi Türkçe ve Arapça tam metnine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında ashabına, "Öyle bir ayet biliyorum ki, eğer insanlar ona sarılsalar, hepsine yeter." buyurdu. Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu: "Kim Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder." Allah Resûlü (s.a.s), bu sözüyle her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın yolunu bizlere öğretmiştir ki o yol, takvadır.
Aziz Müminler!
Takva, Rabbimizin rızasını diri tutma bilincidir. Sevgisine talip olma arzusudur. Hoşnutluğunu kaybetme kaygısıdır. Sorumluluklarımızın idrakinde bir ömür geçirme gayretidir. Takvalı olmak, tıpkı dikenli bir yolda yürürken vücudumuzun zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyete benzer. Böyle bir yolda bedenimizin zarar görmemesi için hassas davrandığımız gibi hayatımızda da günah ve haramlara bulaşmamak için çırpınışımızın adıdır takva.
Kıymetli Müslümanlar!
Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani "Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed, Allah'ın Resûlüdür." demektir. Takva sahibi her mümin, bu sözü kalp ile tasdik dil ile ikrar eder. Kendisini yoktan var eden Rabbine, dinini öğreten Peygamberine gönülden iman eder. Allah ve Resûlünü herkesten ve her şeyden daha çok sever.
Takvanın ikinci derecesi Allah ve Resûlüne itaattir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere, Allah katında en değerli olan, O'na itaatsizlikten en çok sakınandır. İtaat, takva elbisesine bürünmekle olur. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir; namazını huşû içinde ve dosdoğru kılar, kendisine verilen rızıktan Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, verdiği söze riayet eder. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına ve tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Elini, dilini, gözünü ve gönlünü hep Allah'ın razı olacağı işlerde kullanır.
Takvanın zirvesi ise kalbimizden mâsivâyı yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Resûl-i Ekrem (s.a.s) eliyle göğsünü işaret ederek üç defa, "İşte takva buradadır." buyurmuştur. Takva ehli mümin, kalbini kirleten kötü duygulardan, fena huylardan, kaba davranışlardan sakınır. Kalbi karartan büyük günahları işlemeyi, küçük günahlarda ısrar etmeyi ateşten bir kor parçası gibi görür.
Değerli Müminler!
Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "İnsanlar nazarında kişiyi yücelten malı ise de Allah katında onu yücelten takvasıdır." Öyleyse geliniz, Allah katındaki değerimizi artıracak, dünya ve ahirette yüzümüzü ağartacak olan takva elbisesine bürünelim. Rabbimize asi olmaktan, azabını gerektirecek işler yapmaktan, hesap günü huzuruna yüzü kara çıkmaktan sakınalım. Unutmayalım ki Cenâb-ı Hak, takva ehlini dostu olarak görüyor. Muttakilere, korku ve hüzünle karşılaşmayacaklarını müjdeliyor.
24 EYLÜL CUMA HUTBESİ TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet Cuma hutbesi 24 Eylül 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Arapça-Türkçe tam metni...
- İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!
- Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru
- Son açıklamalar: Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB duyurdu!
- 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?
- Camdaki Kız'a Hayri damgasını vurdu! Cihangir Ceyhan'dan görkemli giriş! Artık dengeler değişecek...
- Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı ne zaman, ayın kaçında? Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçında dikkat çeken detay...
- Cuma mesajları 2021 farklı en yeni resimli kısa, uzun ve anlamlı sözler! Resimli cuma mesajları hadisli ayetli WhatsApp sözleri...
- AKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Tarih belli oldu! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon...
- Emekliye karşılıksız olarak veriliyor! SGK - Bağ-Kur ve memur emeklisini kapsıyor! 3 gün içinde hesapta...
- Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı 2021? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı?