Diyarbakır’ın barış elçisi Hanım Ağa 800 ailenin küslüğünü bitirdi

"BİZDE KADININ STATÜSÜ ÇOK FARKLIDIR"

Yıllardır bu türlü davalı aileleri barıştırıyoruz. Bizde kadının statüsü çok farklıdır. Kadın rica ettiğinde kan davaları bile barış ile sonuçlanır. Kadın rica ettiğinde fedakârlık sınırları zorlanır. Diyarbakır Silvanlı Suna olmamın yorgunluğu ve yoğunluğu kadar avantajı da var. Gerek bölgemizdeki meselelere gerekse ülkemizdeki meselelere hem Trabzon'dan hem de Diyarbakır'dan doğru bakmaya çalışan bir anneyim.