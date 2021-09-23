Esenyurt’ta servis kaldırımda yürüyen yayayı ezdi
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği servis midibüsü kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Emre Ağbulak'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Ağbulak orada hayatını kaybetti.
Kaza İstanbul'un Esenyurt ilçesi, Osmangazi Mahallesinde saat 00.30 sularında yaşandı.
İddiaya göre, 34 LFN 174 plakalı servis midibüsünü kullanan ve adı öğrenilemeyen sürücü, Esen Caddesinde henüz bilinmeyen bir sebepten direksiyon kontrolünü kaybetti.
GENÇ MİDİBÜSÜN ALTINDA SÜRÜKLENDİ
Midibüs, kaldırımda yürüyen Emre Ağbulak(21) isimli kişiyi de altına alarak sürükledi. Sürüklenen servis midibüsü kaldırımdaki bir ağaca çarparak durdu. Olay sonrası kazayı yara almadan atlatan sürücü ve midibüste bulunan yolcular aşağı indi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
MİDİBÜSÜN ALTINDAN AĞIR YARALI ÇIKARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüsün altında kalarak ağır yaralanan Emre Ağbulak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ağbulak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan Ağbulak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazanın meydana geldiği yerde olay yeri çalışması yapan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin de kameralarını inceleme altına aldı.
"FRENLERİ TUTMUYORDU HERHALDE"
Kaza sırasında olay yerinde bulunan Ramazan Dinç isimli bir kişi, "Şirketten çıktık, eve geliyorduk. Saat 00.30 gibiydi bizim servis aracımız buradaydı. Aksilik ben bir arkadaş ile konuşmak için kaldırıma çıktım. Bir anda yukarıdan aşağıya doğru araba geliyordu. Frenleri tutmuyordu herhalde. Arkadaş beni çekti, 'Ramazan' dedi. Ben arkamı döndüm, baktım. Araba direkt bu araya girdi. Hem arabaya hem dükkana girdi. Orada bir arkadaş buradan 'İyi akşamlar' dedi, gitti. Kim olduğunu bilmiyordum. Biz 4 kişi indik servisten 3 kişi vardı. Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik. Daha sonra baktık bizim personel değil, ben buradan ayrıldım. Bu kaza yapan araç içerisinden 10-15 kişi indi. İçinde yaralı yoktu. Kaza sonrası herkes apar topar koşarak indi aşağı. Kaza olduktan sonra ben hemen gittim. Bu servisin içindeki arkadaşlar aşağıya indi. Sürücü ile personeller de yaralı değildi. Allaha çok şükür bizim personellere de bir şey olmadı" dedi.
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