Karısını öldürüp çocuklarını ablasına emanet etti!
Adana’da 3 çocuk sahibi Burhan Dursun, çocuklarını ablasına emanet etti. Bunun üzerine kuşkulanan abla durumu emniyete bildirdi. Emniyet güçleri ihbar üzerine eve gittiğinde Burhan Dursun’un eşi Tuğba Dursun ‘un cansız bedenini buldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053. Sokak'taki 2katlı evin 1. katında yaşandı.
İddiaya göre, 36 yaşındaki Burhan Dursun sabah saatlerinde 3 ve 7 yaşındaki iki erkek çocuğuyla beraber Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki ablasının evine gitti.
Dursun ablasına "Çocuklar sana emanet" diyerek teslim edip evden ayrıldı.
KARISINA ZARAR VERMİŞ OLABİLİR
Bunun üzerine kardeşinin durumundan şüphelenen ablası, polisi arayarak kardeşinin eşine zarar vermiş olabileceğini söyledi. Polis ihbar üzerine Yeşilevler Mahallesi'ndeki adrese gitti ancak kapı kilitli olduğu için açamadı.
TREN HATTINDA YAKALANDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Burhan D. kısa sürede Yeşilevler Mahallesi tren hattında yakalanırken, anahtarı alan polis eve geldi.
YATAK ODASINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Polis kapıyı açıp içeri girdiğinde Burhan D.'nin eşi Tuğba Dursun'u (32) yatak odasında kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada kızına kahve içmeye gelen Rukiye Çermikli, kızının öldüğünü öğrenince ağıtlar yaktı.
ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞ
Zanlı koca emniyette sorguya alınırken, eşini kıskançlık yüzünden iki çocuğunun yanında bıçaklayarak öldürdüğü, 13 yaşındaki diğer oğlunun ise o sırada okulda olduğu öğrenildi. Polisin ilk incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Magnum Porsche çekilişi 2021 ne zaman? Magnım Porsche Taycan 4S çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Danla Bilic’in sevgilisi Yusuf Engin kimdir? Yusuf Engin kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte şartlar ve kadrolar...
- Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Süper Lig 6. hafta Kayseri GS maçı hangi kanalda?
- Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Eylül Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
- Arda Yurtseven neden öldü, katili kimdir? 16 yaşındaki öğrenci Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir?
- Arda Yurtseven kimdir, öldü mü? Lise öğrencisi kayıp Arda Yurtseven bulundu mu?
- KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
- İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 İSMEK kurs kayıtları başladı mı?
- 3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama
- MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?
- 383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!