Karısını öldürüp çocuklarını ablasına emanet etti!

ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞ

Zanlı koca emniyette sorguya alınırken, eşini kıskançlık yüzünden iki çocuğunun yanında bıçaklayarak öldürdüğü, 13 yaşındaki diğer oğlunun ise o sırada okulda olduğu öğrenildi. Polisin ilk incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.