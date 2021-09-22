Son dakika | Manavgat'ta korkutan anlar! Yangın kontrol altında
Son dakika haberi... Manavgat ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
İlk etapta 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale edilen alevlerin söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.