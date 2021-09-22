Son dakika: İzmir’de makilik alanda yangın

Yangın saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin genişlemesi, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.