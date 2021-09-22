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Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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Son dakika: İzmir’de makilik alanda yangın

Son dakika haberi: İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin genişlemesi, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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