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'Change otomobil çetesi'ne 17 ilde dev operasyon! 7 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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’Change otomobil çetesi’ne 17 ilde dev operasyon! 7 gözaltı

Son dakika haberleri... Change otomobil çetesi yakayı ele verdi. Aydın merkezli 17 ilde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'change çetesine' operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 34 change otomobil, ruhsatsız 2 tabanca, 1'i pompalı, diğeri çift kırma 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi. İşte ayrıntılar...

Aydın merkezli 17 ilde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'change çetesine' operasyon düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aydın başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen bir çeteyi 1 yıl süreyle, teknik ve fiziki takibe aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
Takibin ardından harekete geçen polis, çete üyelerine yönelik, bugün Aydın başta olmak üzere Konya, Denizli, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, İstanbul, Adana, Sakarya, Uşak, Sivas, Van, Muğla, Burdur, Gaziantep ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı.

34 OTOMOBİL ÇOK SAYIDA SİLAH
Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda motor ve şase numarası değiştirilmiş 34 adet change otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da ruhsatsız 2 tabanca, 1'i pompalı diğeri çift kırma 2 tüfek, kasatura, bıçak, 35'i kurusıkı toplam 246 tabanca mermisi, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

7 GÖZALTI
Çete üyesi olduğu ileri sürülen H.T. isimli kadın, eşi İ.T, İ.K., oğlu Y.K. F.D, Y.Y. ve İ.K. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firarda olan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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