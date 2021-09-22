22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da bir şahıs cipiyle köpeği ezip yola devam etti

Sakarya’da bir şahıs cipiyle köpeği ezip yola devam etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021
ABONE OL
Sakarya’da bir şahıs cipiyle köpeği ezip yola devam etti

Sakarya Karasu’da bir sürücü, cipinin arkasından koşup, havlamaya başlayan köpeğe vurduktan sonra aldırış etmeden yoluna devam etti. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah sularında, Karasu'ya bağlı Adatepe Mahallesi'nde yaşandı.

Kimliği tespit edilemeyen sürücü, cipinin arkasından koşarak, havlayan sokak köpeğini ezdi geçti. Köpeğe vurduktan sonra durmayıp, yoluna devam eden cani şahsın bu anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir müddet yolda kıvranan köpek, daha sonra gözden kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA