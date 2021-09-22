Sakarya’da bir şahıs cipiyle köpeği ezip yola devam etti
YAŞAM DHA
Sakarya Karasu’da bir sürücü, cipinin arkasından koşup, havlamaya başlayan köpeğe vurduktan sonra aldırış etmeden yoluna devam etti. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, sabah sularında, Karasu'ya bağlı Adatepe Mahallesi'nde yaşandı.
Kimliği tespit edilemeyen sürücü, cipinin arkasından koşarak, havlayan sokak köpeğini ezdi geçti. Köpeğe vurduktan sonra durmayıp, yoluna devam eden cani şahsın bu anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir müddet yolda kıvranan köpek, daha sonra gözden kayboldu.
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