Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan dolap 4 asırdır sapasağlam







2 KERE YIKILMA TEHLİKESİ ATLATTI

Geçmişte zamanın tahribatına uğrayarak bu yapının 2 defa yıkılma tehlikesi geçirdiği kaydeden Kankal, "4 asırdır böyle yapı, Osmanlı'nın teknik sistemi ayakta durmuş ve böyle günümüze kadar gelmiş. Ama 1980'lere gelince bu dolap biraz tahribat görüyor. 4 asırlık yapı zamanın da tahribine uğruyor ve yıkılmaya yüz tutuyor, çatısı göçüyor ve burada bir çözüm yolu düşünülüyor. Tabii ki o dönemlerde beygirlerin de azalmasından dolayı motopomp sistemiyle burada kuyunun içerisine bir motor yerleştiriliyor ve motorla birlikte alınan su sondaj şekliyle yeniden şehirdeki su şebekesine bağlantı sağlanıyor Bu şekilde 1980'ler de de böyle bir kullanımı oluyor. 1830'larda da burası bir yıkılma geçiriyor. Gebze halkı buranın yapılması için Sultan 2. Mahmud'a bir arzuhalde bulunuyor. Buranın yapılması için, buranın yeniden elden geçirilmesi ve onarılması için Gebze ahalisi, parası yetiştiremediği ve buranın tamiratını gerçekleştiremediği için Padişah Sultan 2. Mahmud'dan yardım istiyor ve padişah bunu kabul ediyor. Bu su dolabı ve diğer İbrahim Paşa Çeşmesi de 1830'larda Sultan 2. Mahmud tarafından restore edilerek halkın su ihtiyacının karşılanması da bu vesileyle gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.