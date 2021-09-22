Magnum Porsche çekilişi 2021 ne zaman? Magnum Porsche Taycan 4S çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Magnum Porsche çekilişi ne zaman? Magnum tarafından her yıl gerçekleştirilen Porsche çekilişi için geri sayım başladı. Çekiliş için başvuruların tamamlanmasına kısa süre kala kampanyaya katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı ve Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş ikramiyesi kazanacak. Peki, Magnum Porsche çekilişi 2021 ne zaman? Magnum Porsche Taycan 4S çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Magnum 2021 Porsche çekilişi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 01 Nisan'da başlayan Magnum Porsche çekiliş kampanyasının bitmesine kısa bir süre kaldı. Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresi ile çekilişe katılınabiliyor. Çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar, çekilişin hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki, Magnum Porsche çekilişi 2021 ne zaman? Magnum Porsche Taycan 4S çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ÇEKİLİŞ NE ZAMAN BİTİYOR?
01 Nisan'da başlayan kampanya 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.
Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da iOS veya Android işletim sistemli akıllı cep telefonlarına indirecekleri Magnum veya AlgidaİleKazan uygulamalarındaki ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.
ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?
Magnum Porsche çekilişi, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN, NEREDE AÇIKLANACAK?
Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
KAZANAN TALİHLİLER NE YAPACAK?
Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler ise, en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar.
İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.
KAMPANYAYA GÖNDERİLEN ŞİFRELİ ÇUBUĞUN SAKLANMASI GEREKİYOR MU?
Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.
KAZANILAN HEDİYE NAKİT OLARAK TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.
KAMPANYADA HEDİYE OLARAK NE VERİLİYOR?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
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