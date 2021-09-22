Magnum 2021 Porsche çekilişi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 01 Nisan'da başlayan Magnum Porsche çekiliş kampanyasının bitmesine kısa bir süre kaldı. Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresi ile çekilişe katılınabiliyor. Çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar, çekilişin hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki, Magnum Porsche çekilişi 2021 ne zaman? Magnum Porsche Taycan 4S çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ÇEKİLİŞ NE ZAMAN BİTİYOR?

01 Nisan'da başlayan kampanya 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da iOS veya Android işletim sistemli akıllı cep telefonlarına indirecekleri Magnum veya AlgidaİleKazan uygulamalarındaki ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.