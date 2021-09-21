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'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik zanlısı Ankara’da tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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’Kibar Feyzo’ lakaplı yankesicilik zanlısı Ankara’da tutuklandı

Başkent Ankara’da bindiği halk otobüsünde yer göstererek güven verdiği kadının el çabukluğu ile cep telefonu ve cüzdanını çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T., emniyet güçleri tarafından gözaltına alınıp, mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ve Güven Timleri, şehir genelinde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı ile ilgili operasyon başlattı.

Bu kapsamda olayların gerçekleştiği pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtları kontrol etti. Çalışma sonucunda zanlının 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T. olduğu tespit etti. Feyzullah T., emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

POŞETLE PERDELEDİ

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Feyzullah T.'nin, kapı önünde ayakta yolculuk yaparken otobüse binen kadınlara yer gösterip güven sağladığı, bu sırada kalabalıkta aynı kadının telefon ve cüzdanını el çabukluğu ile aldığı görüldü. Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda da yine Feyzullah T.'nin girişte oluşan kalabalıkta kadının aynı şekilde cüzdanını aldığı, güvenlik kamerasına yakalanmamak için de elindeki poşetle perdeleme yaptığı görüldü.

SABIKA KAYDI KABARIK
Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkan Feyzullah T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Feyzullah T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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