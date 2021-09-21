Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs refüjü aşarak karşı şeride uçtu: Yaralılar var

5 KİŞİ YARALANDI



Kazada sürücü ile araçtaki Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.