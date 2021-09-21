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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs refüjü aşarak karşı şeride uçtu: Yaralılar var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs refüjü aşarak karşı şeride uçtu: Yaralılar var

Manisa Turgutlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Takla attıktan sonra duran araçta ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Feci kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi.

İzmir'den Ankara'ya giden 29 yaşındaki Harun Yıldırım'ın hakimiyetindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç takla attıktan sonra ancak durdu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçtaki Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün orta refüje çarpıp takla attığı görülüyor.

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