Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs refüjü aşarak karşı şeride uçtu: Yaralılar var
YAŞAM DHA
Manisa Turgutlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Takla attıktan sonra duran araçta ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Feci kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi.
İzmir'den Ankara'ya giden 29 yaşındaki Harun Yıldırım'ın hakimiyetindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç takla attıktan sonra ancak durdu.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile araçtaki Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ile Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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