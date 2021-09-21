Sakarya’da ‘pes’ dedirten düğün eğlencesi! Yolu kapatıp damada şınav çektirdiler
YAŞAM İHA
Sakarya Hendek’te düğün konvoyu esnasında kapattıkları yolda damada şınav çektiren ve tabancalar ile havaya ateş açan grup bu görenleri şaşkına çevirdi.
PES DEDİRTEN MAGANDALIK
Yanlarında bulundurdukları silahları çıkartan şahıslar, ardı ardına havaya ateş açmaya başladı.
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