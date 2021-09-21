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Sakarya’da ‘pes’ dedirten düğün eğlencesi! Yolu kapatıp damada şınav çektirdiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Sakarya’da ‘pes’ dedirten düğün eğlencesi! Yolu kapatıp damada şınav çektirdiler

Sakarya Hendek’te düğün konvoyu esnasında kapattıkları yolda damada şınav çektiren ve tabancalar ile havaya ateş açan grup bu görenleri şaşkına çevirdi.

Geçen günlerde Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan bir düğünde, konvoydaki araçlar ile yolu kapatan grup, damadı kalabalığın ortasına çekti.

PES DEDİRTEN MAGANDALIK

Yanlarında bulundurdukları silahları çıkartan şahıslar, ardı ardına havaya ateş açmaya başladı.

Bu esnada ise damat silahlardaki kurşunlar bitene kadar şınav çekti.

Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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