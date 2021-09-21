Eski işçi dehşet saçtı! Güvenlik görevlisini bıçakla rehin aldı
Şanlıurfa’da bir fabrikanın eski işçisi, aynı fabrikanın güvenlik personelini bıçak ile rehin aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre hadise, Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında meydana geldi.
Daha öncesinde fabrikada işçi olan Bayram P., iddiaya göre işten çıkarıldıktan sonra maaşının bir bölümünü alamadı.
Maaşını almak için fabrikaya giden Bayram P., kendisini dışarı çıkartmaya çalışan güvenlik personeli Gökhan İ.'yi bıçakla rehin aldı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Güvenlik görevlisini yere yatırıp boğazına bıçak dayayan şahıs, ekipler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.
UĞRAŞLAR SONUNDA İKNA OLDU
Jandarmanın uzun süren çabası sonucu ikna edilen şahıs, gözaltına alındı.
Ekipler şahsı gözaltına aldığı sırada işletme sahibi ile yakınları şahsa saldırmak istedi. Jandarma ekipleri öfkeli şahısları uzaklaştırdı. Jandarma aracına konulan şahıs karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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