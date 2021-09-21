Antalya’da bomba paniği! Duraktaki poşet polis ekiplerini harekete geçirdi! Bakın içinden ne çıktı...

Polis ekipleri, bomba imha polisleri gelene kadar durağa otobüs gelmesini ve bölgeden geçmek isteyen vatandaşları uzaklaştırdı. Durak ve çevresinde poşetin sahibini de arayan ekipler sonuca ulaşamadı. Adrese gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetini giydikten sonra poşeti kontrol etti. Bıçakla kesilen poşetin içerisinden yarım halde biri kavanozda biri şişede zeytinyağı çıktı. Ekiplerin, çalışmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

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