Antalya’da otostopla bindiği araçtan cesedi çıktı

KURTARILAMADI

Kaza sonucu hurdaya dönen aracın şoförü Ramzan Ilıazov ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ile İbrahim Karka ağır yaralandı. Sağlık personellerinin olay yerindeki müdahalelerinin akabinde Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Tavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.