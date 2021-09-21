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Antalya’da otostopla bindiği araçtan cesedi çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Antalya’da otostopla bindiği araçtan cesedi çıktı

Antalya Manavgat’ta Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı girişinde Alanya yönünden Antalya yönüne seyir halindeki araç bariyerlere çarptı. Arabadaki 3 kişi ağır yaralanırken yaralılardan Fatma Tavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda Alanya'dan Antalya'ya seyir halindeki Kırgız uyruklu Ramzan Ilıazov'un hakimiyetindeki 07 AAG 421 plakalı aracın, Manavgat çevreyolunda Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde bariyerlere vurmasıyla gerçekleşti.

KURTARILAMADI

Kaza sonucu hurdaya dönen aracın şoförü Ramzan Ilıazov ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ile İbrahim Karka ağır yaralandı. Sağlık personellerinin olay yerindeki müdahalelerinin akabinde Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Tavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÜZERLERİNDEN TABANCA ÇIKTI

Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka'nın Alanya sınırlarında otostop yaparak araca bindikleri, üzerlerinden kuru sıkı tabanca çıktığı bildirildi.

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