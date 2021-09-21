Sakarya’da 5 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti
YAŞAM DHA
Sakarya Karasu’da, 5 katlı binanın çatısından düşen 45 yaşındaki Makbule Cansız, hayatını kaybetti. Emniyet güçleri Cansız’ın intihar etme ihtimali üzerinde duruyor.
Olay, saat 16.00 sularında Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi, Plaj Caddesi'nde gerçekleşti. Karasu ilçe merkezinde ikamet eden Makbule Cansız, iddiaya göre, 5 katlı binanın çatısına çıktı.
SEBEBİ BİLİNMİYOR
Makbule Cansız, henüz bilinmeyen nedenle bulunduğu yerden düştü. Kadının düştüğünü görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Makbule Cansız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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