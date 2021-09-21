Sakarya’da 5 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Makbule Cansız, henüz bilinmeyen nedenle bulunduğu yerden düştü. Kadının düştüğünü görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.