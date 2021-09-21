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Sakarya’da 5 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Sakarya’da 5 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti

Sakarya Karasu’da, 5 katlı binanın çatısından düşen 45 yaşındaki Makbule Cansız, hayatını kaybetti. Emniyet güçleri Cansız’ın intihar etme ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 16.00 sularında Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi, Plaj Caddesi'nde gerçekleşti. Karasu ilçe merkezinde ikamet eden Makbule Cansız, iddiaya göre, 5 katlı binanın çatısına çıktı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Makbule Cansız, henüz bilinmeyen nedenle bulunduğu yerden düştü. Kadının düştüğünü görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Makbule Cansız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Makbule Cansız'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, soruşturma devam ediyor.

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