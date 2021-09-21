Çorum'da üzüm yüklü tır alev alev yandı
Çorum Sungurlu’da hareket halindeki üzüm yüklü tırda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alev alev yanan tırdaki yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Çorum yönüne giden Murat Özbek hakimiyetindeki 55 ADZ 605 plakalı üzüm yüklü olan uluslararası bir nakliye şirketine ait tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Tırdan alevler yükseldiğini fark eden şoför aracı ana yoldan çıkararak emniyet şeridine çekti.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle tırın ön kısmı alev topuna döndü.
1 SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Ekipler tırda soğutma çalışması yaptı. Üzüm yüklü olan ve Rusya'ya gittiği öğrenilen tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Sungurlu-Çorum karayolu kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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