Manisa’da cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti



DEVAMLI KAVGA EDİYORLARDI

Katil zanlısı kadın ile babasının sürekli olarak kavga ettiğini söyleyen Bayramşah Mahalle Muhtarı Erol Kurnaz, "Şahıslar devamlı kavga ediyordu. Mahalleli vatandaşlar ile biz barıştırıyorduk. Sabah komşuları aradı beni, kızın babasının boğazını kestiğini söylediler ve hemen jandarmaya haber verdik. Geldiğimizde Recep amca ölmüştü." diye konuştu.

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