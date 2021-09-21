Esenyurt’ta ilginç olay! Şaka yaparken yeğenine çarptı

Olay, geçen gün saat 07.10 sularında Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre yeni satın aldığı araba ile dolaşmaya çıkan bir adam, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için aracı üzerine sürdü.

KAÇSA DA KURTULAMADI

Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı.

AMCASI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



"ŞAKA YAPAYIM DERKEN ÜZERİNE SÜRMÜŞ"

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, "Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı" dedi.