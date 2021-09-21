Denizli’de 2 yaşındaki bebek balkondan düştü! O anlar kamerada
Denizli Merkezefendi’de, bir binanın üçüncü katındaki balkondan sarkan Afganistanlı ailenin 2 yaşındaki bebeği, hemen hemen 12 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Bebek, yoldan geçen bir vatandaşın yaptığı kalp masajıyla yaşama döndürülürken, düştüğü anı ve sonrasında olanlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Olay, geçen gün Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde saat 18.15 sularında meydana geldi.
4 katlı binanın 3 üçüncü katında oturan Afganistan uyruklu Nimal-Amine Ahmedi çiftinin bebeği Ali Ahmedi, balkondan sarkarken dengesini kaybederek hemen hemen 12 metreden kaldırımda yürüyen bir kadının önüne düştü. Bebeğin düştüğünü gören etraftaki vatandaşlar yardıma koştu.
KALBİ DURDU
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yardıma koşanlardan esnaf Alptürk Çurku, acil sağlık ekibi gelmeden yerdeki bebeği kontrol edince kalbinin atmadığını fark etti.
SAĞLIK DURUMU AĞIR
Çurku, bebeğe kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, bebeği ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
"ÇOCUKLAR BALKONDAN SÜREKLİ SARKIYORLARDI"
Bebeği tekrar hayata döndüren Alptürk Çurku, "Benim işyerim apartmanın karşısında. Çocuklar balkondan sürekli sarkıyorlardı. Daha önce de uyardık. Birden düştüğünü gördüm. Hemen yardıma koştum. Kalbinin ve nabzının atmadığını fark edince, kalp masajı yaptım. Sonra bebek nefes almaya başladı" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Bebeğin beton zemine düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bebeğin düştüğü anda çevredeki toplanırken, Çurku'nun zaman kaybetmeden kalp masajı yaptığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bebeğin düştüğü dairede inceleme yaptı.
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