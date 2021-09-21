Doktor koronaya yenik düştü: Feryatları yürek yaktı
Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 65 yaşındaki İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan için hastane önünde tören yapıldı. Varan'ın yakınları cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.
Adana'da hemen hemen 1 ay önce koronavirüse (kovid-19) yakalanan ve geçen sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan için bugün görev üstlendiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören yapıldı.
Törene Varan'ın ailesi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve mesai arkadaşları katıldı.
YAKINLARI ÜZÜNTÜYE BOĞULDU
Törende konuşan Halil Nacar, Dr. Varan'ı 35 yıldır tanıdığını ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinünkar da mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.
MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Halil İbrahim Varan'ın eşi Rukiye Varan, oğlu Efe ve kızı Zeynep Varan ise törende ayakta durmakta zorlanırken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü.
Kur'an okunması ve helallik istenmesinin ardından Rukiye Varan, eşinin tabutunun bulunduğu cenaze aracına sarılarak ağladı.
"HASTALARI İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ"
Halil İbrahim Varan'ın mesai arkadaşı olan hemşire Pembe Erçel de cenaze aracına sarılarak, "Böyle bir doktor dünyaya gelemez. Kendisine 'Dinlen' derdim, dinlemezdi. Hastaları için kendini feda etti" dedi.
Halil İbrahim Varan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?
- Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?
- Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!
- Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!
- Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
- MEB tarih verdi! Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım!
- AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak? Margün hisse fiyatı ne kadar?
- Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!
- AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 AÖL açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? 1. dönem sınavı ne zaman?