Doktor koronaya yenik düştü: Feryatları yürek yaktı

"HASTALARI İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ"

Halil İbrahim Varan'ın mesai arkadaşı olan hemşire Pembe Erçel de cenaze aracına sarılarak, "Böyle bir doktor dünyaya gelemez. Kendisine 'Dinlen' derdim, dinlemezdi. Hastaları için kendini feda etti" dedi.