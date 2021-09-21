21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Doktor koronaya yenik düştü: Feryatları yürek yaktı

Doktor koronaya yenik düştü: Feryatları yürek yaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
ABONE OL
Doktor koronaya yenik düştü: Feryatları yürek yaktı

Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 65 yaşındaki İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan için hastane önünde tören yapıldı. Varan'ın yakınları cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Adana'da hemen hemen 1 ay önce koronavirüse (kovid-19) yakalanan ve geçen sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan için bugün görev üstlendiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören yapıldı.

Törene Varan'ın ailesi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve mesai arkadaşları katıldı.

YAKINLARI ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Törende konuşan Halil Nacar, Dr. Varan'ı 35 yıldır tanıdığını ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinünkar da mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Halil İbrahim Varan'ın eşi Rukiye Varan, oğlu Efe ve kızı Zeynep Varan ise törende ayakta durmakta zorlanırken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü.

Kur'an okunması ve helallik istenmesinin ardından Rukiye Varan, eşinin tabutunun bulunduğu cenaze aracına sarılarak ağladı.

"HASTALARI İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ"

Halil İbrahim Varan'ın mesai arkadaşı olan hemşire Pembe Erçel de cenaze aracına sarılarak, "Böyle bir doktor dünyaya gelemez. Kendisine 'Dinlen' derdim, dinlemezdi. Hastaları için kendini feda etti" dedi.

Halil İbrahim Varan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA