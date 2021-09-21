Antalya’da kan donduran olay! Kırık cam şişeyle kovaladı

CAM ŞİŞEYLE ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Arkadaşlarının bir türlü sakinleştiremediği genç çıkan arbede sırasında yere düşen cam şişeyi alarak asfaltta kırdıktan sonra, kavga ettiği şahsın üzerine yürüdü. Öfkeli genç, arkadaşlarının araya girme çabasına rağmen şişeyi elinden bir türlü bırakmadı. Öfkesine hakim olamayan genci arkadaşları güçlükle araca bindirirken, ikna şekilleri ise dikkat çekti.