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Antalya’da kan donduran olay! Kırık cam şişeyle kovaladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Antalya’da kan donduran olay! Kırık cam şişeyle kovaladı

Antalya'da gece sularında 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar öfkeden deliye döndü. Cep telefonlarına kaydedilen kavgada aracından sinirli bir şekilde inen şahıs “Benim bacımın düğünü var, siz ne yapıyorsunuz” ifadeleriyle karşısındaki vatandaşa saldırdı. Görenlere korku dolu anlar yaşatan kavgada küfürler havada uçuştu.



Antalya'da yaşanan olay esnasında arkadaşları genci sakinleştirmek için araya girdi fakat adeta öfkeden deliye dönen genç bir türlü sakinleşmedi.

Arkadaşlarının ayırma uğraşlarına rağmen bir anda karşısındakinin yakasına yapışan genç, karşısındakine ilk önce kafa attı, sonra da arabasının üzerine yatırıp yumruk atmaya başladı.

ETRAFTAKİLER SADECE İZLEMEKLE YETİNDİ

Kavgada ortalık durulmazken o sırada yoldan geçenler kavgayı sadece izlemekle yetindi.

CAM ŞİŞEYLE ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ
Arkadaşlarının bir türlü sakinleştiremediği genç çıkan arbede sırasında yere düşen cam şişeyi alarak asfaltta kırdıktan sonra, kavga ettiği şahsın üzerine yürüdü. Öfkeli genç, arkadaşlarının araya girme çabasına rağmen şişeyi elinden bir türlü bırakmadı. Öfkesine hakim olamayan genci arkadaşları güçlükle araca bindirirken, ikna şekilleri ise dikkat çekti.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Arkadaşları, öfkeli genci "Polis gelecek arabaya bin" diyerek sakinleştirmeye çalışırken gencin olay anındaki son sözleri ise "Allah belanızı versin" oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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