Tekirdağ'da genç doktorun sır ölümü! Oturur vaziyette ölü bulundu
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aile hekimi genç doktor hayatını kaybetti. Genç doktorun otelde oturur biçimde can verdiği tespit edildi. Genç doktorun cansız bedeni otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acı haberi duyan doktorun yakınları ve sağlık camiası ise yasa boğuldu.
Olay, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hoşköy Sağlık Ocağına atanan Aile Hekimi Doktor Tezgül Şükrüoğlu'ndan (35) haber alamayan yakınları, pansiyon işletmecisine ulaşarak durumu bildirdi.
Bunun üzerine Doktor Şükrüoğlu'nun kaldığı odaya giden işletmeci, doktorun oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti.
Bunun üzerine Doktor Şükrüoğlu'nun kaldığı odaya giden işletmeci, doktorun oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini tespit etti.
SAĞLIK CAMİASI YASA BOĞULDU
Genç doktorun cansız bedeni otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acı haberi duyan doktorun yakınları ve sağlık camiası ise yasa boğuldu.
"MEKANI CENNET OLSUN"
Hoşköy Mahalle Muhtarlığından yapılan açıklamada, "Göreve başladığı günden bu yana hastaları için canla başla mücadele eden ve ileriye dönük bildiğim, vatandaşların sağlığı için güzel planları olan Aile Hekimimiz Tezgül Şükrüoğlu'nun vefatı hepimizi çok derinden üzmüştür. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm sağlık camiasına Rabbim sabırlar versin. Hepimizin başı sağolsun. Mekanın cennet, kabrin nurla dolsun güzel yürek" ifadelerine yer verildi.
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