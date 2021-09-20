Tekirdağ’da genç doktorun sır ölümü! Oturur vaziyette ölü bulundu







"MEKANI CENNET OLSUN"

Hoşköy Mahalle Muhtarlığından yapılan açıklamada, "Göreve başladığı günden bu yana hastaları için canla başla mücadele eden ve ileriye dönük bildiğim, vatandaşların sağlığı için güzel planları olan Aile Hekimimiz Tezgül Şükrüoğlu'nun vefatı hepimizi çok derinden üzmüştür. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm sağlık camiasına Rabbim sabırlar versin. Hepimizin başı sağolsun. Mekanın cennet, kabrin nurla dolsun güzel yürek" ifadelerine yer verildi.

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