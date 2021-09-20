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Kayseri'de sahte dolar oyununu polis bozdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Kayseri’de sahte dolar oyununu polis bozdu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, döviz bürosunda sahte dolar bozdurmak isteyen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'na gelerek dolar bozdurmak isteyen yabancı uyruklu A.A.A.'nın durumundan şüphelenen polis ekipleri, şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda bin 500 dolar ele geçirilirken, incelemelerde dövizlerin sahte olduğu tespit edildi.

Sahte paralara el konulurken şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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