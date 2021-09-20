5 yaşındaki Ali geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı

Mehmet Sıddık Kırca, kamyonetiyle geri manevra yaparken, bu esnada sokakta yer alan Ali Y.'ye çarptı. Kırca, etraftaki vatandaşların sesleri üzerine kazayı fark edip, durdu. Kamyonetin altında kalarak yaralanan Ali Y., ailesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.