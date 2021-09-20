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5 yaşındaki Ali geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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5 yaşındaki Ali geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı

İzmir Karabağlar’da sürücüsü geri manevra yapan kamyonetin altında ezilen  5 yaşındaki Ali Y., yaralandı. Vücudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan Ali Y., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına kaydedildi.


Kaza, geçen gün saat 18.00 sularında, İhsan Alyanak Mahallesi 4971 Sokak'ta gerçekleşti.

Mehmet Sıddık Kırca, kamyonetiyle geri manevra yaparken, bu esnada sokakta yer alan Ali Y.'ye çarptı. Kırca, etraftaki vatandaşların sesleri üzerine kazayı fark edip, durdu. Kamyonetin altında kalarak yaralanan Ali Y., ailesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRÇOK KIRIĞI VAR

Tedaviye altına alınan Ali .Y.'nin hayati riskinin olmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.


Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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