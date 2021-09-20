Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Hatay'da bir otomobil ile minibüs kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesinde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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