Konya’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Son dakika haberine göre: Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün refüje devrilmesi sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Konya - Adana Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den İzmir'e seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki 12 AH 333 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüsteki 28'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 31 kişiden sürücü Mehmet A. ile 13 yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet A'nın sağlık durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, otobüsün Ereğli ilçesinde mola verdikten sonra sürücü Mehmet A'nın direksiyona geçtiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef bu hafta kim elendi? 19 Eylül Masterchef hangi isim gitti? O isim şaşkınlık yarattı...
- YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? YKS ek tercih ücreti ne kadar? Takvim için detaylar...
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Kasım, ilk ara tatili hangi tarihte olacak? MEB 2021-2022 takvimi...
- Bu yöntemi kullananlar dikkat! Maaşlar kesiliyor ve paralar faiziyle geri alınıyor! Bildirimleri takip etmeyenler...
- Emeklilik fırsatı gün gibi doğdu! Ayda 100 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Aranan yaş şartı ise...
- 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
- "Okyanusta yüzdü denizde boğulacak" EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? İddialar silsilesi kafa karıştırdı...
- KYK yurt nakil işlemi nereden, nasıl yapılır? KYK yurt nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
- Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman 2021? Formasyon dersleri başlama tarihi belli mi, açıklandı mı?
- KYK 1. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yedek yurt sırası ne zaman gelir?
- Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…