Faslı gaspçılar 15 gün boyunca fidye için Ürdünlü genci kırbaçladı
İstanbul Beyoğlu’nda 2 Faslı gaspçı Ürdünlü genci kaçırdıktan sonra elleri ile ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence etti. Gaspçılar işkence anlarını kayda alarak yolladıkları ailesinden yüklü miktarda fidye istedi. Fidye ödendikten sonra işkenceden kurtulan genç durumu emniyete bildirdi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerini yakaladığı Faslı gaspçılar tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ürdün uyruklu Mohammed Yousef Suleiman A.'yı iki gaspçı kaçırarak bir eve kapattı.
15 GÜN BOYUNCA KIRBAÇLA İŞKENCE
Gaspçılar ardından gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp cep telefonu ve pasaportuna el koyduktan sonra 15 gün boyunca kırbaçla vurarak işkence yaptı.
Şüpheliler işkence yaptıkları Ürdünlü gencin ailesine görüntüledikleri işkence anlarını göndererek fidye istedi.
Bunun üzerine Ürdünlü gencin ailesi gaspçıların istediği miktarı hesaplarına yatırdı.
KURTULUR KURTULMAZ KARAKOLA KOŞTU
Fatih'te uluslararası bir transfer şirketinden parayı çeken şüpheliler Ürdünlü genci serbest bıraktı. Şüphelilerden kurtulan genç ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
POLİS İŞKENCECİLERİ KISKIVRAK YAKALANDI
Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ürdünlü gencin işkence edildiğini söylediği noktaya giden ekipler, kendisini alıkoyan gaspçıların Fas uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ve İlass E. olduğunu tespit etti.
Çalışmalar devam eden Beyoğlu polisi 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmak ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faslı şüpheliler Ürdünlü gence yaptıkları işkence anını cep telefonu kamerasına kaydetmiş. Görüntülerde, Ürdünlü gencin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu ve kırbaçla vurulduğu görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!
- Timur Bekmansurov kimdir, kaç yaşında, nereli? Rusya saldırısı son dakika Timur Bekmansurov kim?
- YKS 140 puan alanlar dikkat! "TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır" ne demek?
- ÖSYM iletişim numarası: ÖSYM çağrı merkezi numarası nedir? ÖSYM konumu nerede?
- İkinci ek yerleştirme ne zaman? YKS 2021 3. tercih (2. ek tercih) başvuruları ne zaman? 140 barajı ne zaman tercih yapacak?
- ÖSYM ek tercih yapamıyorum hatası nedir? 2021 baraj düştü ek tercih neden yapılamıyor?
- YKS ek tercih kimler başvurabilir? YKS TYT baraj puanı kaç olanlar tercih yapabilecek? 140, 150 puan alanlar dikkat!
- İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih kılavuzu 2021: YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi
- FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 Eylül FED faiz kararı nasıl olacak?
- YKS TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 ÖSYM YKS 3. tercihler ne zaman alınacak?
- YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya nereye yatırılır?