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Faslı gaspçılar 15 gün boyunca fidye için Ürdünlü genci kırbaçladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Faslı gaspçılar 15 gün boyunca fidye için Ürdünlü genci kırbaçladı

İstanbul Beyoğlu’nda 2 Faslı gaspçı Ürdünlü genci kaçırdıktan sonra elleri ile ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence etti. Gaspçılar işkence anlarını kayda alarak yolladıkları ailesinden yüklü miktarda fidye istedi. Fidye ödendikten sonra işkenceden kurtulan genç durumu emniyete bildirdi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerini yakaladığı Faslı gaspçılar tutuklanarak hapishaneye gönderildi.



Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ürdün uyruklu Mohammed Yousef Suleiman A.'yı iki gaspçı kaçırarak bir eve kapattı.

15 GÜN BOYUNCA KIRBAÇLA İŞKENCE

Gaspçılar ardından gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp cep telefonu ve pasaportuna el koyduktan sonra 15 gün boyunca kırbaçla vurarak işkence yaptı.

Şüpheliler işkence yaptıkları Ürdünlü gencin ailesine görüntüledikleri işkence anlarını göndererek fidye istedi.

Bunun üzerine Ürdünlü gencin ailesi gaspçıların istediği miktarı hesaplarına yatırdı.

KURTULUR KURTULMAZ KARAKOLA KOŞTU

Fatih'te uluslararası bir transfer şirketinden parayı çeken şüpheliler Ürdünlü genci serbest bıraktı. Şüphelilerden kurtulan genç ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

POLİS İŞKENCECİLERİ KISKIVRAK YAKALANDI
Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ürdünlü gencin işkence edildiğini söylediği noktaya giden ekipler, kendisini alıkoyan gaspçıların Fas uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ve İlass E. olduğunu tespit etti.

Çalışmalar devam eden Beyoğlu polisi 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmak ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faslı şüpheliler Ürdünlü gence yaptıkları işkence anını cep telefonu kamerasına kaydetmiş. Görüntülerde, Ürdünlü gencin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu ve kırbaçla vurulduğu görülüyor.

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