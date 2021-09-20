CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu düğünde görüntülemeye çalışan kameraman havuza düştü

Isparta'nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen'in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin düğününe katıldı. Ankara Sincan'da gerçekleşen düğününe nikah şahidi olarak katılan Kılıçdaroğlu'nun nikah salonuna girişinde ilginç anlar yaşandı.

HAVUZA DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıktığı esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü. Basın mensubu bu sırada zor anlar yaşadı. Kılıçdaroğlu'nun da şaşırıp duraksadığı gözlerden kaçmadı.