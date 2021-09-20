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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu düğünde görüntülemeye çalışan kameraman havuza düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu düğünde görüntülemeye çalışan kameraman havuza düştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da bir düğüne katıldı. Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi olduğu düğünde ilginç anlar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişini görüntülemek isteyen kamaraman havuza düştü. İşte o anlar...

Isparta'nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen'in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin düğününe katıldı. Ankara Sincan'da gerçekleşen düğününe nikah şahidi olarak katılan Kılıçdaroğlu'nun nikah salonuna girişinde ilginç anlar yaşandı.

HAVUZA DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıktığı esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü. Basın mensubu bu sırada zor anlar yaşadı. Kılıçdaroğlu'nun da şaşırıp duraksadığı gözlerden kaçmadı.

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