MPİ bilet sorgulama: Çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. "Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında canlı çekilişle belirlenmeye devam ediyor. İşte, Çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online ile 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Eylül Sayısal Loto sonuçları: 12 - 1 - 70 - 16 - 15 - 20 + 54 (JOKER)

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;