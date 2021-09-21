İzmir’de bir garip olay! Ev sahibi ’evden çık’ dedi, kiracı eşyaları sokağa fırlattı

3 SAAT SONRA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Erol A. evin içerisindeki buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, koltuk gibi birçok eşyayı da balkondan sokağa fırlattı. Elektrik tellerinin zarar görmesi ve yangın çıkma durumuna karşı bölgede elektrikler kesildi. Polis Özel Hareket ekipleri olası bir operasyona karşı hazır olarak bekletildi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 3 saat süren ikna çabalarının ardından Erol A., teslim oldu. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.