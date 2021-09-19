Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul’da 65 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir dışından getirilerek pazara çıkarılacağı ihbarı gelen uyuşturucu için çalışma başlattı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Uyuşturucunun, park halinde bulunan bir araca, ardından da başka bir noktaya nakledileceğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALADI

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, uyuşturucuyu otobüsle getirerek satma hazırlığında olan S.B.'yi suçüstü yakaladı.

BİNGO'DAN KAÇAMADILAR

Narkotik köpeği Bingo'nun bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine cihazları açan ekipler, zulalanmış vaziyette 65 kilogram eroin buldu.

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Gözaltına alınan S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.