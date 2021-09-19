53 yaşındaki Azize 39 yıllık hayali için diploma aldı
Diyarbakır’da yaşayan Azize Ay (53), 39 senelik futbol hayalini 4 sene önce profesyonelliğe çevirdi Antrenör olmak için de resmi maçlarını bitiren Ay, gereken lise diplomasını açık öğretimde eğitimini tamamlayarak aldı. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Ay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tanışmak istediğini söyledi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğup büyüyen ve 6 yaşından bu yana koyu Fenerbahçe'yi tutan olan Azize Ay, 39 senelik futbol hayalini 4 sene önce profesyonelliğe dönüştürdü.
HAYALİNE KAVUŞMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEDİ
Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı'nda 2 yıl ter döken Ay, daha sonra Ergani Makam Spor'a transfer oldu.
Burada da birçok maçta ter döken Ay, antrenör olmak için başvuru yaptı fakat lise diploması olmadığı için kabul edilmedi.
Ortaokul diplomasını açık öğretimden alan Ay, 3 yıl önce kayıt yaptırdığı liseden de bu yıl mezun oldu.
Antrenörlük hayaline kavuşmak için büyük çaba sarf eden Ay, evinin yanındaki halı sahada düzenli antrenman yapıyor.
"MADDİYATI DÜŞÜNMEDEN HİZMET ETMEK İSTİYORUM"
Ay, 6 yaşından bu yana futbol tutkusu olduğunu ve 39 yıldır futbolculuk yaptığını ancak 4 yıl önce profesyonel olduğunu söyledi. Ay, şöyle devam etti:
"Şu an aktif olarak Ergani Makam Spor'da devam ediyorum. 2 yıl Diyarbekirspor'da oynadım, transfer oldum. Futbol hayallerimi gerçekleştirdim şimdi de antrenörlük belgesi almak istiyorum. Bana sürekli dediler ki; lise diploman yok. Maçlarımı tamamladıktan sonra lise diplomasını sorun ettiler. Açık öğretimden lise diplomamı da aldım. Artık bir sorun kalmadı. Antrenör olmak istiyorum. Eğer antrenör olursam da Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak istiyorum. 6 yaşından bu yanadır sarı-lacivert renklerle büyüdüm. Koyu bir Fenerbahçeliyim, hayallerimden biri de Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak. İnşallah da alırım. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ile de tanışmak isterim. Hayallerime kavuştuktan sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda maddiyatı düşünmeden hizmet etmek istiyorum."
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