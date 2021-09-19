Doktor Ayhan muayene odasını stüdyoya çevirdi! Müzikle şifa oluyor
İstanbul’un Avcılar ilçesinde görev yapan 43 yaşındaki Dr. Ahmet Ayhan vaktinin büyük çoğunluğunu geçirdiği muayene odasını adeta stüdyoya çevirdi. Muayene odasına gitar ve oyuncak koleksiyonundan özel parçalarla renklendiren doktor, hastalarına ilham oluyor.
Mesaide hastalarına ilaç yazan doktor, mesai bitiminde ise onlarla beraber gitar çalıyor, yaralarını müzikle iyileştiriyor. O hastalardan biri de 20 yaşındaki Kimya Mühendisliği öğrencisi Tuanna Zaharia. Doktor, seneler önce muayene ederken tanıştığı hastasıyla uzun zamandır beraber müzik yapıyor. Son zamanlarda da orkestraya hazırlanmasına destek oluyor.
KASKINI ÇIKARIYOR HEKİM ÖNLÜĞÜNÜ GİYİYOR
Dr. Ayhan, iki çocuk babası ve Avcılar'da yaşıyor. Avcılar Merkez Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi. Her gün işe pantolonunda zincir, sırtında deri ceket, altında chopper tarzı motosikletiyle geliyor. Motosiklet kaskını çıkarıyor, hekim önlüğünü giyiyor. Steteskopu takıyor, hastalarını muayene ediyor.
ODASINI ADETA MÜZEYE ÇEVİRDİ
Yüzlerce hastasını kontrol ettiği odası ise bir müzeyi aratmıyor. Odasında gitarı ve oyuncak koleksiyonu var.
HASTA OLARAK GİRDİĞİ ODADAN MÜZİĞE SARILARAK ÇIKTI
Hastalarına ilham kaynağı oluyor. Tuhafiyeci Ayşe teyzeden bakkal Mehmet amcaya kadar birçok Avcılarlılar onu tanıyor. Ayhan'ın hastalarından biri olan Kimya Mühendisliği öğrencisi Zaharia ise doktoru sayesinde müziğe sarılıp bırakmayanlardan oldu. Zaharia, ilk olarak 7 yıl önce muayeneye geldiği Ayhan'ın odasında, şimdi bir senfoni orkestrasının kalıcı üyesi olmak için her gün çalışıyor.
"MÜFETTİŞ DAHİL ODAMA GELEN HERKES ŞAŞIRIYOR"
Dr. Ayhan o süreci şu ifadelerle anlattı:
"Vaktimin büyük bölümünü bu odada hastalarımla geçiriyorum. Burayı hem onlar için hem de benim için daha eğlenceli bir yere dönüştürmek istedim. Gitarlarımı, oyuncak koleksiyonumun bazı parçalarını buraya taşıdım. Müfettiş dahil odama gelen herkes şaşırıyor, hepsi güzel karşılıyor. Mesai saatleri içinde hastalarımı tedavi ediyorum, mesaim bitince de beraber gitar çalıyoruz. Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu ilk zamanlarda muayenehanem boş kaldı.
Muayenehanede yalnız geçirdiğim uzun bir zaman aralığı oldu. O dönemde de yine gitara sarıldım. Odamda çalarken bir melodi yakaladım, o melodinin üzerine gidip bir telefon, bir kulaklık mikrofonu ve bir gitarla albüm çıkardım. 7 sene önce küçük bir hastam annesiyle birlikte yanıma geldi. Odamdaki gitarları görünce kendisinin de keman çaldığını söyledi. Tuanna'ya o günden beri beraber bir şeyler çalıyoruz. Yakında bir orkestranın kalıcı üyesi olmayı hedefliyor, ben de onunla birlikte pratik yapıyorum. Ortaya da ikimiz için çok güzel işler çıkıyor."
"ÇOK ŞANSLIYIM BÖYLE BİR DOKTORUM OLDUĞU İÇİN"
Orkestraya girmek için çalışan Zaharia, " Mesai saatleri içerisinde doktorum, mesai saatleri içerisinde ise müzik yapabildiğim bir arkadaşım gibi. İşi bitince muayenehanesine geliyorum ve beraber çalıp kayıt yapıyoruz. Çok şanslıyım böyle bir doktorum olduğu için...
Haftada yüzlerce hastayı tedavi ettiği odasına her geçen gün kendinden bir şeyler katan Ayhan, gitarlarından oyuncaklara birçok eşyanın ayrı ayrı hikayesinin bulunduğunu belirtiyor. İzlediği çizgi dizi ve fantastik kurgu filmlerine ait karakter oyuncaklardan, çocuk hastalarının minik elleriyle çizdiği resimlere, gitarlarından akvaryuma kadar muayene odasındaki her parça Ayhan için ayrı önem taşıyor. Ayhan, hastalarıyla muayene odasında müzik yapmanın yanı sıra atlı okçulukla da ilgileniyor, hastalarıyla su altına dalıp müsilaj da temizliyor." dedi.
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