Doktor Ayhan muayene odasını stüdyoya çevirdi! Müzikle şifa oluyor

"MÜFETTİŞ DAHİL ODAMA GELEN HERKES ŞAŞIRIYOR"

Dr. Ayhan o süreci şu ifadelerle anlattı:

"Vaktimin büyük bölümünü bu odada hastalarımla geçiriyorum. Burayı hem onlar için hem de benim için daha eğlenceli bir yere dönüştürmek istedim. Gitarlarımı, oyuncak koleksiyonumun bazı parçalarını buraya taşıdım. Müfettiş dahil odama gelen herkes şaşırıyor, hepsi güzel karşılıyor. Mesai saatleri içinde hastalarımı tedavi ediyorum, mesaim bitince de beraber gitar çalıyoruz. Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu ilk zamanlarda muayenehanem boş kaldı.

Muayenehanede yalnız geçirdiğim uzun bir zaman aralığı oldu. O dönemde de yine gitara sarıldım. Odamda çalarken bir melodi yakaladım, o melodinin üzerine gidip bir telefon, bir kulaklık mikrofonu ve bir gitarla albüm çıkardım. 7 sene önce küçük bir hastam annesiyle birlikte yanıma geldi. Odamdaki gitarları görünce kendisinin de keman çaldığını söyledi. Tuanna'ya o günden beri beraber bir şeyler çalıyoruz. Yakında bir orkestranın kalıcı üyesi olmayı hedefliyor, ben de onunla birlikte pratik yapıyorum. Ortaya da ikimiz için çok güzel işler çıkıyor."