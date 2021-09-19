Maltepe’de yüksek hız felakete yol açtı! Öğrenci yola savruldu





"DURAKTA BEKLEYEN VATANDAŞA ÇARPTI"

Çevre esnaflarından Metin Kale, "Kaza, kontrolsüz iki aracın çarpışmasıyla başladı. Araçlardan biri çarpmanın hızıyla durakta bekleyen genç arkadaşa çarptı. Duraktaki arkadaşın sanırım durumu ağırdı. Burada çok sık kaza yaşanıyor. Otobüs durağının olduğu sabahları fazla kalabalık oluşuyor. O alanda durak ya da bank olmadığı için insanlar yola taşıyor. Sürücüler de bu caddede dikkatsiz kullanınca maalesef bu kazalar oluyor. Bu noktada defalarca benzeri kazalar yaşandı" diye konuştu.