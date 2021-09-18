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Seyir halindeki minibüsten düştüler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
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Seyir halindeki minibüsten düştüler

Son dakika yaşam haberi: Van’ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki minibüsün kapısının aniden açılması sonucu düşen iki kişi yaralandı. Minibüsün engelli öğrecileri taşıdığı bildirilirken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs seyir halinde giderken aniden kapısı açıldı.

Kapısının açılması sonucu engelli H.Ç.(7) ve abisi A.Ç.(18) isimli şahıslar minibüsten düştü. Kazada yaralanan engelliler, olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılırken, olay ile alakalı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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