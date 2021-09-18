Pendik’te yürek yakan kaza: Evlilik yıl dönümleri son günleri oldu

Rıdvan Ergül'ün akrabası Nuri Kırık, "Sabah saatlerinde muhtemelen Sapanca tarafında bir yerde bir, iki günlük tatil yapmak için, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için çocuklarını da alıp gidiyorlar" dedi.

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