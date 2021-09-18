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İstanbul'da şiddetli yağmur! Trafik felç oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
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İstanbul’da şiddetli yağmur! Trafik felç oldu

Son dakika haberleri... İstanbul'da beklenen şiddetli yağış başladı. Akşam saatlerine dikkat çekilerek İstanbul çevresindeki şiddetli yağışa işaret eden Meteoroloji vatandaşları uyardı. Öte yandan şiddetli yağışla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıktı.

Meteoroloji'den o iller için sarı alarm... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Trakya'ya son dakika uyarısı yapıldı. Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevre illerde etkili olması tahmin edilen kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu. İstanbul'da beklenen yağış başladı.

İstanbul’da şiddetli yağmur! Meteorolojiden uyarı geldi İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR! METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ERZURUM, AĞRI, KARS, ARDAHAN VE IĞDIR'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

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