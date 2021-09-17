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Kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolcuğu kamerada

TEM otoyolu üzerinde Ankara yönüne açık kasa kamyonet içerisinde ayakta yolculuk yaparak oyunlar oynayan üç çocuğun tehlike dolu yolculuğu kameraya saniye saniye kaydedildi.

TEM otoyolu Ankara yönünde araçların hızla hareket halinde olduğu esnada açık kasa kamyonet üzerinde üç çocuk yolculuk yaptı.

Kamyonet şoförü çocukların hayatını yok sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine müsaade ederken, çocukların tehlike dolu yolculuk sırasında oyunlar oynadığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN GÖRÜNTÜ
Diğer taraftan, etraftaki araç sürücüleri korna çalarak sürücüye tepki gösterirken, dehşet dolu anlara yol açan kamyonet sürücüsü bir müddet sonra gözden kayboldu.

Çocukların oyunlar oynadığı tehlike dolu yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

3 ÇOCUK ÖLÜMÜN KIYISINDAN GERTİ

Görüntülerde, pikap kamyonetin kasasında yolculuk eden 3 çocuğun araç seyir halindeyken ayakta durduğu ve oyunlar oynadığı görüldü.

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