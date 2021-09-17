Eşini bıçaklayarak öldürdü: Bir anlık öfke ile oldu pişmanım





BAŞKASINDAN HAMİLE KALDI

Eşinin teklifi üzerine İstanbul'a 5-6 gün önce geldiğini söyleyen şüpheli, "Kendisi ile ilk görüşmemizde kızımı getirdi. Sonra kızımı getirmedi. Bu arada bana hamile olduğunu söyledi. Ben babasının kim olduğunu sordum. Bir kişinin kendisini kandırdığını, hata yaptığını, bu ilişkiden hamile kaldığını ve bu kişinin kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Bu çocuğu kabul edip etmeyeceğimi sordu. Ben de kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir sonraki buluşmamızda, yani olay günü eşimin parmağında yüzük vardı. Bana bebeği kabul eden bir kişi ile ilişki kurduğunu bu kişi ile yaşayacağını söyledi. Ben ona bir şey diyemem ancak kızımı onunla yaşatmam 'kızımı bana ver' dedim. Kabul etmedi" dedi.



"BENİ CEZAEVİNE ATTIRACAĞINI SÖYLEDİ, BİR ANLIK ÖFKE İLE OLDU"

Maktul ile tartıştıklarını söyleyen Mohammed T., "Bu tartışmayı yaşadığımız kafeden birlikte çıktık. Konuşarak yürüdük. Ben ilişki kurduğu adamla konuşmak istediğimi söyledim, eşim kabul etmedi. Ben kızımı alacağımı söyledim. Eşim öfkelendi bağırmaya başladı. Beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Beni cezaevine attıracağını söyledi. Ben de bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerimde bıçak yoktu. Orada bir tepsinin üzerindeki bıçağı aldığımı hatırlıyorum. Bu bıçakla eşimi vurmuş olmalıyım. Bıçağı aldığım yer otoparkın yanı gibi bir yerdi. Tepside karpuz yemişlerdi, bıçak tepsinin üzerindeydi. Olay yerine gittiğimde kafamda onu öldürmek gibi bir düşünce yoktu. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" şeklinde konuştu.