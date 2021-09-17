Eşini bıçaklayarak öldürdü: Bir anlık öfke ile oldu pişmanım
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Afganistan uyruklu eski karısını bıçaklayarak öldüren Mohammed T., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanmasına karar verildi. Zanlı ifadesinde karısının başka birinden hamile kaldığını öne sürerek, ”Bir anlık öfke ile oldu pişmanım” dedi.
İstanbul Zeytinburnu'nda 14 Eylül 2021'de eski karısı Fatemeh Haideri'yi bıçaklayarak yaşamına son veren Mohammed T., geçen gün Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına almış, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan sanık, işlemlerinin tamamlanmasının akabinde adliyeye gönderildi. Mohammed T. sevk edildiği Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
"SENİ SINIR DIŞI ETTİRMEK İÇİN BUNU BEN YAPTIM"
Diğer taraftan, savcılık ifadesi ortaya çıkan Mohammed T. Afganistan vatandaşı olduğunu ve Türkiye'ye yasal olmayan yollarla giriş yaptığını belirterek, "Bundan 4 yıl önce kaçak yollar ile eşim ve çocuğum ile birlikte Türkiye'ye geldik. Burada sürekli kalmak oturma izni almak istiyorduk. Eşim 'kendini sınır dışı ettir bana ve çocuğa oturma izni verirler' dedi. Ben kabul etmedim. Bundan 1-2 yıl önce ben bir gün işten eve dönerken evin önünde bekçiler gördüm. Üstümü aradılar uyuşturucu buldular. Beni karakola götürüp işlem yaptılar. Benim uyuşturucudan haberim yoktur. Eşim de karakola geldi. Bana 'sen üzerinde ele geçen uyuşturucuyu kabul et, sen sınır dışı edilmek istemiyorsun seni dışı ettirmek için bunu ben yaptım' dedi. O tarihte benim hakkımda işlem yapıldı ve sınır dışı edildim" dedi.
"EŞİMİN YANINA GİTTİM BENİ EVE ALMADI"
1 ay yurt dışında kaldıktan sonra kaçak yollar ile yeniden Türkiye'ye geldiği söyleyen Mohammed T., "Tekrar eşimin yanına gittim beni eve almadı. Bana oturma izni aldığını, polisin beni evde görmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ben Sinop'a gittim. Orada çalışarak yalnız yaşamaya başladım. Eşim kızımız ile beni görmeye geleceğini söylemişti. 2-3 ayda bir gelip beni gördüler. Kurban Bayramı'ndaki bu son gelişi sonrasında eşim bir daha gelmedi. Bir ara telefonu da açmadı. Ancak daha sonra telefon ile görüştüğümüzde bana 'sen İstanbul'a gel biz boşanalım' dedi. Bu konuşma 15-20 gün önce oldu. Ben boşanmak istemediğim için İstanbul'a gelmedim. Ancak o ara telefonda sık görüştük. Bu arada boşanma için çocuğun velayetini bana vermesi koşulunu öne sürdüm. Bu defa kendisi kabul etmedi. Ancak 'İstanbul'a gel bir şekilde anlaşırız' dedi" ifadelerini kullandı.
BAŞKASINDAN HAMİLE KALDI
Eşinin teklifi üzerine İstanbul'a 5-6 gün önce geldiğini söyleyen şüpheli, "Kendisi ile ilk görüşmemizde kızımı getirdi. Sonra kızımı getirmedi. Bu arada bana hamile olduğunu söyledi. Ben babasının kim olduğunu sordum. Bir kişinin kendisini kandırdığını, hata yaptığını, bu ilişkiden hamile kaldığını ve bu kişinin kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Bu çocuğu kabul edip etmeyeceğimi sordu. Ben de kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir sonraki buluşmamızda, yani olay günü eşimin parmağında yüzük vardı. Bana bebeği kabul eden bir kişi ile ilişki kurduğunu bu kişi ile yaşayacağını söyledi. Ben ona bir şey diyemem ancak kızımı onunla yaşatmam 'kızımı bana ver' dedim. Kabul etmedi" dedi.
"BENİ CEZAEVİNE ATTIRACAĞINI SÖYLEDİ, BİR ANLIK ÖFKE İLE OLDU"
Maktul ile tartıştıklarını söyleyen Mohammed T., "Bu tartışmayı yaşadığımız kafeden birlikte çıktık. Konuşarak yürüdük. Ben ilişki kurduğu adamla konuşmak istediğimi söyledim, eşim kabul etmedi. Ben kızımı alacağımı söyledim. Eşim öfkelendi bağırmaya başladı. Beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Beni cezaevine attıracağını söyledi. Ben de bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerimde bıçak yoktu. Orada bir tepsinin üzerindeki bıçağı aldığımı hatırlıyorum. Bu bıçakla eşimi vurmuş olmalıyım. Bıçağı aldığım yer otoparkın yanı gibi bir yerdi. Tepside karpuz yemişlerdi, bıçak tepsinin üzerindeydi. Olay yerine gittiğimde kafamda onu öldürmek gibi bir düşünce yoktu. Bir anlık öfke ile oldu pişmanım" şeklinde konuştu.
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