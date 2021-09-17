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Malatya'da anne ve oğlu 2 saat arayla koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Malatya’da anne ve oğlu 2 saat arayla koronavirüs Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Malatya'da korona virüs teşhisi konan anne ve oğlu 2 saat arayla hayatını kaybetti. Tedavisinin 7'inci gününde fenalaşan İnayet Yaba'nın (87) hayatını kaybetmesinden 2 saat sonra oğlu Mehmet Yaba'nın (56) vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce korona virüs teşhisi konan İnayet Yaba (87) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Tedavisinin 7'inci gününde fenalaşan İnayet Yaba hayatını kaybederken, yaşlı kadının cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İnayet Yaba'nın vefatının ardından Yaba ailesi bu seferde Mehmet Yaba'nın (56) vefatıyla sarsıldı.

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Üç gün önce korona virüs teşhisi konan ve evinde tedavisi sürdürülen oğul Mehmet Yaba ise annesinin vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından hayatını kaybeden Mehmet Yaba da Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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