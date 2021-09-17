Malatya'da anne ve oğlu 2 saat arayla koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti

Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce korona virüs teşhisi konan İnayet Yaba (87) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Tedavisinin 7'inci gününde fenalaşan İnayet Yaba hayatını kaybederken, yaşlı kadının cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İnayet Yaba'nın vefatının ardından Yaba ailesi bu seferde Mehmet Yaba'nın (56) vefatıyla sarsıldı.

3 GÜN ÖNCE KOVİD-19 TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Üç gün önce korona virüs teşhisi konan ve evinde tedavisi sürdürülen oğul Mehmet Yaba ise annesinin vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından hayatını kaybeden Mehmet Yaba da Şehir Mezarlığı'na defnedildi.