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Balıkesir’de ana yoldan geçen kadına araba çarptı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Balıkesir’de ana yoldan geçen kadına araba çarptı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ana yoldan geçmek isteyen Kevser A. adlı kadına araba çarptı. Kaza sonucu yaralanan Kevser A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam sularında Edremit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kavşağında gerçekleşti. Sezai K. hakimiyetindeki 10 KH 800 otomobil, ana yolda yolun karşısına geçmek isteyen Kevser A. adlı kadına çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeye alınan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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