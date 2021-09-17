Kütahya'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı
YAŞAM AA
Son dakika haberi... Kütahya'da öğrenci servisi ile TIR kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddeti ile savrulan servis refüje çıktı. Kazada bazı öğrenciler yaralandı.
İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı TIR, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.
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