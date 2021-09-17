17 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...

17 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma hutbesinde ticaret hayatındaki helal haram bilincinden bahsedildi. Bu haftaki Cuma hutbesinin tam metnine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi içeriği nedir? İşte 17 Eylül Cuma hugbesi Türkçe-Arapça tam metni...

TİCARET HAYATINDA HELAL HARAM BİLİNCİ

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s)'in âdetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) satıcıyı şöyle uyardı: "Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan, bizden değildir!"