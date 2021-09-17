17 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 17 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi emreder. Allah rızasının, kul hakkının, helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise yasaklar." ifadeleri kullanıldı. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 17 Eylül Cuma hutbesi Türkçe-Arapça tam metni...
17 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma hutbesinde ticaret hayatındaki helal haram bilincinden bahsedildi. Bu haftaki Cuma hutbesinin tam metnine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi içeriği nedir? İşte 17 Eylül Cuma hugbesi Türkçe-Arapça tam metni...
TİCARET HAYATINDA HELAL HARAM BİLİNCİ
Muhterem Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s)'in âdetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) satıcıyı şöyle uyardı: "Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan, bizden değildir!"
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi emreder. Allah rızasının, kul hakkının, helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin, haram ile kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir."
Kıymetli Müslümanlar!
İslam'a göre ticaret ahlâkının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, gücünde, ticaretinde daima güven verendir. O, alırken de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah'ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur.
Değerli Müminler!
Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayr-ı meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fâhiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.
Aziz Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir." O halde geliniz, fani olan bu âlemde dünyalığımızı kazanırken ahiretimizi unutmayalım. Boğazımızdan bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Hanelerimiz ve sofralarımız helalle bereketlensin. Ahlakımız iktisat ve itidal, şükür ve kanaat olsun.
Hutbemi özünü İslam'ın evrensel ilkelerinden alan Ahilik Müessesesi'nin şu öğütleriyle bitiriyorum: "Eline, diline, beline sahip ol! Kapını, kalbini, alnını açık tut! Eşine, işine, aşına özen göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme! Yanlış ölçme, eksik tartma! Dünya malına tamah etme! Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil!"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli er başvuru MSB 2021! Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? (MSB personel temin)
- Tarih açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK bursu ne kadar?
- Diyanet Kur’an kursları açıklaması geldi! 4-6 yaş Kur’an kursları zorunlu mu olacak? Kur’an kursu zorunlu mu?
- 520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!
- 17 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
- 16 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kim birinci? Reytingler alt üst!
- Hayranları kulak kesildi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Yeni sezona flaş isimler... Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon hangi tarihte başlayacak?
- Frankfurt Fenerbahçe maç özeti! FB Frankfurt özet, golleri, önemli anları!
- YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
- Güzel ve özel yazılı Cuma mesajları sözleri! 17 Eylül en güzel dualı, anlamlı, resimli sözlü Cuma mesajları kısa uzun!