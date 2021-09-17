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Koronaya yakalanan Aysel öğretmen bebeğini aldırdı ama kendi kurtarılamadı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Koronaya yakalanan Aysel öğretmen bebeğini aldırdı ama kendi kurtarılamadı

Bursa’da bir çocuk sahibi, 34 yaşındaki 8 aylık hamile öğretmen Aysel Şentürk'e koronavirüs (kovid-19) teşhisi konulduğunda bebeği sezaryen doğumla alındı. Bir kız çocuğu doğuran Şentürk, doğumdan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce hastalanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada koronavirüs testi negatif sonuç veren Şentürk, ilaç verilerek evine gönderildi. Yine hastalanan Şentürk, aynı hastaneye müracaat etti ve burada 3 gün tedavi aldı.

Taburcu olan Şentürk, en son geçen hafta tekrar kötüleşti. Hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan koronavirüs testi bu defa pozitif sonuç verdi.

Durumunun giderek ağırlaşması üzerine Şentürk'ün bebeği sezaryen doğumla alındı.

NİSA BEBEK ANNESİZ KALDI

Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna 'Nisa' adı verildi.

Şentürk, geçen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada Şentürk'ün koronavirüs aşısı olmadığı öğrenildi.

Şentürk'ün cenazesi, dün gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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