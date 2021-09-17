Sincan’daki şoke eden saldırıda yeni gelişme: İfadesi ortaya çıktı

İddiaya göre Erkan T., 8 Eylül günü eşi F.T. ile çalıştığı lokantanın sahibi M.A. ile sosyal medya hesabından mesajlaştığını görünce eşini dövdü. Ardından da eşinin çalıştığı lokantaya giderek iş yeri sahibi M.A. ile tartışıp tehdit etti. Eşi tarafından dövülen F.T. karakola giderek durumdan şikayetçi oldu. Bu durumun üzerine Erkan T. ile ilgili uzaklaştırma ve tedbir kararı verildi.