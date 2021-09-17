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Sincan’daki şoke eden saldırıda yeni gelişme: İfadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Sincan’daki şoke eden saldırıda yeni gelişme: İfadesi ortaya çıktı

Ankara’nı ilçesinde eşi tarafından aldatıldığını öne süren koca, karısının çalıştığı lokantaya giderek pompalı tüfek ile yedi el rasgele ateş etmesi onucu 3 kişi yaraladı. Vatandaş tarafından etkisiz hale getirilen Erkan T. linç edilmekten son anda emniyet güçleri kurtardı. Erkan T.’nin verdiği ifadede "Eşimle restoran sahibinin mesajlarını gördüm. Bunun üzerine bu olayı gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

Ankara'da eşinin patronuyla mesajlarını yakaladığını öne süren koca, karısının çalıştığı lokantayı pompalı tüfekle basmış ve lokantadaki 3 kişiyi yaralanmıştı. Olaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İddiaya göre Erkan T., 8 Eylül günü eşi F.T. ile çalıştığı lokantanın sahibi M.A. ile sosyal medya hesabından mesajlaştığını görünce eşini dövdü. Ardından da eşinin çalıştığı lokantaya giderek iş yeri sahibi M.A. ile tartışıp tehdit etti. Eşi tarafından dövülen F.T. karakola giderek durumdan şikayetçi oldu. Bu durumun üzerine Erkan T. ile ilgili uzaklaştırma ve tedbir kararı verildi.

VATANDAŞ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTI

Erkan T. Sincan İlçesi'ndeki lokantaya gelerek pompalı tüfek ile işyerine 7 el rastgele ateş açması sonucu lokantadaki 3 kişi yaralandı. Dışarıdaki sinirli kalabalık Erkan T.'yi etkisiz hale getirerek linç etmeye kalkıştı. Olay yerine giden emniyet güçleri Erkan T.'yi kalabalığı arasından alarak gözaltına aldı. Yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin akabinde hastaneye kaldırıldı.

"EŞİMLE RESTORAN SAHİBİNİN MESAJLARINI GÖRDÜM OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM"

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine getirilen Erkan T.'nin ifadesinde "Eşimle restoran sahibinin mesajlarını gördüm. Bunun üzerine bu olayı gerçekleştirdim." dediği öğrenildi.

YALANLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca olay ile ilgili ifadesine başvurulan şüphelinin eşi F.T. ise eşinin iddialarının tamamen yalan olduğunu kesinlikle öyle bir mesajlaşma olmadığını belirtti. Erkan T.'nin geçmiş dönemde dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden, denetimli serbestlik hükümleriyle serbest kaldığı öğrenildi.

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