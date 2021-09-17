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İzmir'de 34 kaçak göçmen yakalandı: Gelen ihbar sonrası ekipler harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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İzmir’de 34 kaçak göçmen yakalandı: Gelen ihbar sonrası ekipler harekete geçti

İzmir'de motor arızası sonrasında lastik bot ile sürüklenen 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kuratıldı. Gelen ihbar sonrası kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ve Çeşme açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler lastik bottaki 34 kaçak göçmeni kurtardı.



Ekipler, öte yandan aynı gün içerisinde saat 21.40'ta Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun olduğu ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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