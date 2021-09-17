Havalandırma boşluğuna düşerek ölen apartman görevlisinin ailesi yöneticiyi linç etmeye kalkıştı
Kayseri’de uydu ve internet kablolarını onarmak için 12 katlı binanın çatasında bulunan havalandırma boşluğunun birinci katın beton zeminine düşen apartman görevlisi yaşamını yitirdi. Acı haberi alan görevlinin ailesi olay yerine gelerek, bina yöneticisini linç etmeye kalkıştı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Çankaya Caddesi'ndeki 12 katlı Hidayet Eraslan Apartmanında meydana geldi.
İddiaya göre, uzun zamandır apartmanda görevli olarak çalışan Memiş Göksu, bina yöneticisi Ahmet Özsuveren'in talimatıyla uydu ve internet kablolarını düzeltmek için çatıya çıktı.
ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU
Göksu, kablolara takılarak çatıdaki havalandırma boşluğundan 1'inci katın beton zemine düştü. Çığlık seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Göksu'ya ulaşmak için 1'inci kattaki havalandırma boşluğunun duvarını balyozla kırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Göksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
YÖNETİCİYİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR
Acı haberi duyan Göksu'nun yakınları olay yerine geldi. Göksu'nun yakınları bina yöneticisi Ahmet Özsuveren'i linç etmek istedi. Araya giren polis ekipleri, Göksu'nun yakınlarını uzaklaştırdı. Ardından Özsuveren polis ekiplerince gözaltına alındı. Göksu'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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