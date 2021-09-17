Havalandırma boşluğuna düşerek ölen apartman görevlisinin ailesi yöneticiyi linç etmeye kalkıştı

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Çankaya Caddesi'ndeki 12 katlı Hidayet Eraslan Apartmanında meydana geldi.

İddiaya göre, uzun zamandır apartmanda görevli olarak çalışan Memiş Göksu, bina yöneticisi Ahmet Özsuveren'in talimatıyla uydu ve internet kablolarını düzeltmek için çatıya çıktı.